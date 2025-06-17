Продажи китайского автобренда Kaiyi в Петербурге за год сократились на 52%

По состоянию на середину июня текущего года в Петербурге осталось только два дилерских центра Kaiyi — субренда китайской марки Chery. Еще в начале 2024 года их было в городе девять. Такое сокращение дилерской сети стало самым масштабным в Петербурге среди всех китайских брендов, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным аналитического центра «Автомаркетолог», за пять месяцев этого года продажи Kaiyi в Петербурге сократились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: было зарегистрировано 69 автомобилей марки. Это позволило бренду занять 40-е место в общем рейтинге продаж в городе (прошлый год Kaiyi закончил на 34-й позиции), уточняют автоэсперты.

Автомобили Kaiyi в России выпускаются на заводе «Автотор» в Калининградской области.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что гибридные китайские внедорожники M-Hero начали исчезать из дилерских центров Санкт-Петербурга. В настоящий момент из трех дилеров люксового бренда эти автомобили есть в наличии только у одного.

Андрей Цедрик