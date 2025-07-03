Против экс-депутата Гольдмана возбудили дело об отмывании 41 млн рублей

В отношении красноярского бизнесмена и бывшего депутата заксобрания края Романа Гольдмана возбуждено новое уголовное дело. Его подозревают в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщило ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Законодательное Собрание Красноярского края Фото: Законодательное Собрание Красноярского края

По версии следствия, предприниматель легализовал средства, похищенные у пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад». Для этого он через подконтрольное ООО «Первая заготовительная компания» (входит в ПАО «УК "Голдман Групп"») выводил деньги со счетов кооператива под видом займов. С 2020 по 2023 год таким способом вывели свыше 41 млн руб.

В ноябре 2023 года против бизнесмена возбудили дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, пайщики «Агро Вклада» потеряли более 1 млрд руб. Также Романа Гольдмана обвиняют в мошенничестве при заключении договора займа на 327 млн руб. с гендиректором ООО «Управление агроактивами».

Роман Гольдман был объявлен в международный розыск и заочно арестован. Дополнительно в начале 2025 года его признали банкротом. Суд запустил процедуру реализации имущества экс-депутата.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аграрию подкинули дел».