В Крыму построят 12-километровую морскую набережную

Самую длинную набережную в Крыму построят на западном побережье в рамках проекта круглогодичного морского курорта «Золотые пески России», сообщил в интервью «Ъ-Кубань» глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аксенов Z 82|Telegram Фото: Аксенов Z 82|Telegram

«Протяженность береговой линии составит порядка 20 км. Будет создана самая большая набережная в Крыму протяженностью 12 км»,— сказал он.

Строительство круглогодичного туристического комплекса «Золотые пески России» создается в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» и реализуется по поручению президента. Он включает в себя два проекта: «Золотые пески России» на территории городского округа Евпатория и «Семейный курорт Крымская Ривьера» в районе города Саки.

Объем инвестиций — 59,4 млрд руб. Планируется строительство 18 трех-, четырех- и пятизвездочных отелей общей вместимостью 5,3 тыс. номеров, а также комплекса объектов круглогодичной туристической инфраструктуры.

Новая набережная, согласно контракту, должна появиться к 1 декабря 2026 года.

Наталья Решетняк