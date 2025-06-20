«Важно закрепить достигнутые результаты»

После возвращения Крыма в состав России инвесторы не один год с осторожностью относились к инвестициям в экономику полуострова. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата республика в 2016 году занимала предпоследнее место. С тех пор многое изменилось, бизнес активно заходит в регион, а вливания в развитие его экономики превысили 2 трлн руб. В республике строят элитное жилье и современные круглогодичные курорты. В прошлом году в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Крым занял пятое место. Об этом в интервью GUIDE рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

G: Что меняется в инвестиционной привлекательности Крыма в последние годы?

Сергей Аксенов: Инвестиционная привлекательность нашего региона стабильно растет. Раньше потенциальных инвесторов отпугивали бюрократические преграды, длительные процедуры согласования проектов. Теперь ситуация изменилась. Сократились сроки рассмотрения обращений инвесторов и получения разрешительной документации, во взаимодействии органов власти и бизнеса стало намного больше открытости и прозрачности.

Значительную роль сыграли меры государственной поддержки, введение льготных режимов, прежде всего свободной экономической зоны и особого порядка работы с инвесторами. В соответствии с этим порядком инвесторам, в частности, предоставляются в аренду земельные участки и объекты недвижимости без проведения торгов.

Как результат, в 2024 году Республика Крым заняла пятую позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Для сравнения: в 2016 году наш регион занимал по этому показателю предпоследнее, 84-е место. За прошедшие годы в экономику вложено более 2 трлн руб. инвестиций, больше половины из них — частные.

Но расслабляться, конечно, нельзя. Важно и дальше совершенствовать меры поддержки инвесторов для того, чтобы закрепить достигнутые результаты и обеспечить устойчивое экономическое развитие.

G: Сколько инвестпроектов и на какую сумму реализуется в Крыму в настоящее время?

С. А.: В настоящее время в рамках особого порядка работы с инвесторами, утвержденного правительством республики, реализуется 270 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций свыше 595 млрд руб. По итогам создадут более 12 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день вложено более 185 млрд руб., создано 8,7 тыс. новых рабочих мест, в бюджет уплачено 9,8 млрд руб. налогов.

В этом году заключено девять соглашений на сумму 17,5 млрд руб.

В рамках свободной экономической зоны по состоянию на 1 мая зарегистрировано более 1174 участников. Реализуется порядка 1280 инвестиционных проектов с заявленным минимальным объемом инвестиций более 272 млрд руб. Из них порядка 184,5 млрд руб. — капитальные вложения. По итогам планируется создать более 71 тыс. рабочих мест.

G: В каких сферах реализуются самые значимые инвестпроекты?

С. А.: Для развития экономики региона значимы все проекты. Реализация каждого из них — это вклад в решение задач в сфере занятости населения, в рост валового регионального продукта, это налоговые поступления в бюджет.

Крупные инвестпроекты реализуются во всех ключевых отраслях. Наибольшее внимание инвесторов привлекает жилищное строительство, а также курорты и туризм.

К примеру, в Симферопольском районе строят современный жилой микрорайон «Жигулина роща» с плановым объемом инвестиций более 29 млрд руб. Другой крупный проект — проект комплексного освоения территории у Мойнакского озера в Евпатории. Это строительство современного жилищно-рекреационного комплекса. Плановый объем инвестиций — 18,7 млрд руб.

G: Многие эксперты считают, что у Крыма есть все шансы стать международным круглогодичным курортом. Каковы вливания в индустрию гостеприимства республики на сегодняшний день?

С. А.: В сфере курортов и туризма, по информации на начало мая, реализуется 248 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 288 млрд руб.

Один из самых масштабных — строительство круглогодичного туристического комплекса «Золотые пески России», который создается в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» и реализуется по поручению президента. Он включает в себя два проекта: «Золотые пески России» на территории городского округа Евпатория и «Семейный курорт Крымская Ривьера» в районе города Саки.

Объем инвестиций — 59,4 млрд руб. Планируется строительство 18 трех-, четырех- и пятизвездочных отелей общей вместимостью 5,3 тыс. номеров, а также комплекса объектов круглогодичной туристической инфраструктуры. Протяженность береговой линии составит порядка 20 км. Будет создана самая большая набережная в Крыму протяженностью 12 км.

Строительство нового рекреационно-туристического кластера позволит создать более 4 тыс. рабочих мест и принимать дополнительно порядка миллиона туристов в год.

Курорт в Саках должен начать работу в 2029 году, а в Евпатории — в 2030-м.

G: Насколько привлекательна для инвесторов сельскохозяйственная отрасль?

С. А.: Это одна из перспективных отраслей. По данным на 16 мая, в рамках особого порядка работы с инвесторами действует порядка 50 соглашений о реализации инвестпроектов в агропромышленном комплексе. Общий заявленный объем инвестиций — более 19 млрд руб.

В числе крупных проектов — строительство тепличного комбината в Белогорском районе. Инвестор вложил 3,9 млрд руб., создано 325 рабочих мест. Комбинат стал крупнейшим крымским производителем томатов.

Другой масштабный проект — строительство фруктохранилища на 15 тыс. тонн с холодильниками в селе Петровка Красногвардейского района. Инвестором вложено 900 млн руб., создано 100 рабочих мест. При этом организован полный цикл производства — от выращивания фруктов до их хранения. Используются современные технологии, которые позволяют сохранить яблоки без потери качества практически с момента уборки до нового урожая.

Еще один пример — организация современного производства технического винограда в Бахчисарайском районе. Объем капитальных вложений — более 777 млн руб. В рамках реализации проекта инвестор планирует заложить 700 га виноградных насаждений и к 2028 году производить более 7 тыс. тонн винограда.

G: Каких темпов роста экономики вы ждете от 2025 года и в связи с чем?

С. А.: Объем валового регионального продукта за 2025 год прогнозируется в размере 839,8 млрд руб. В реальном выражении рост составит 2,5%. В перспективе объем ВРП в 2026 году увеличится на 3,2%, а в 2027-м — на 3,5%. Повторюсь: все это прогнозные цифры.

Основной вклад в рост ВРП 2025 году внесут отрасли сельского хозяйства, обрабатывающие производства, строительство, торговля. Планируется, что объем производства сельскохозяйственной продукции в текущем году составит 83,6 млрд руб., в том числе за счет реализации крупных инвестпроектов.

Оборот розничной торговли должен увеличиться до 494 млрд руб. Предполагаем, что это произойдет за счет увеличения производства продовольственных товаров крымскими сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями.

Объемы работ в сфере строительства составят 173,6 млрд руб. Это связано с реализацией крупных инфраструктурных проектов и объектов дорожного строительства. Примерный объем инвестиций прогнозируется в этом году на уровне порядка 312 млрд руб.

Беседовала Маргарита Синкевич