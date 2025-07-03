Паром с 65 пассажирами затонул у берегов Бали, минимум трое погибли

Паром с 65 пассажирами на борту затонул рядом с островом Бали в Индонезии, сообщает Bali Post. Спасатели ищут 43 человек, пропавших без вести. Известно о минимум трех погибших.

Судно KMP Tunu Pratama Jaya перевернулось и затонуло спустя полчаса после выхода из порта Кетапанг вечером 2 июня. Оно направлялось в порт Гилиманук на Бали, расстояние между ними — 50 км.

По данным Национального агентства по поиску и спасению Индонезии, на борту находились 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа. Паром также перевозил 22 транспортных средства, среди которых 14 грузовиков.

Уже обнаружены тела двух погибших. Спасены 20 человек, многие из них были без сознания, проведя часы в море. Об этом сообщил начальник полиции Баньюванги Рама Самтама Путра.

Поиски пропавших ведутся с помощью девяти судов, включая два буксира и две надувные лодки. Спасатели работают в условиях темноты и волн до 2 метров высотой.