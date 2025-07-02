МИД РФ призвал к осторожности находящихся в Азербайджане россиян

МИД РФ призвал россиян, находящихся в Азербайджане, соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность.

«В складывающихся условиях настоятельно рекомендуем гражданам России при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране»,— говорится в заявлении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России. При возникновении проблем стоит незамедлительно связываться с посольством России в Баку.

Отношения Азербайджана и России обострились после задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. После массового задержания МИД Азербайджана выразил Москве протест.

Позже правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело в отношении журналистов агентства «Sputnik-Азербайджан», а затем задержали российских граждан, обвиняемых в транзите наркотиков. МИД РФ потребовал освободить задержанных. 2 июля МИД Азербайджана вызвал посла России в ведомство и выразил протест против «недружественных действий» со стороны РФ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конфликт Москвы и Баку не сбавляет обороты».