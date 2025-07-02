Конфликт Москвы и Баку не сбавляет обороты

МИД Азербайджана 2 июля вызвал посла РФ в республике Михаила Евдокимова, чтобы выразить протест в связи с «недружественными действиями» со стороны РФ. «В ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Аразом Азимовым российская сторона была проинформирована о протесте другой стороны относительно недружественных действий и шагов, нанесших ущерб отношениям между двумя странами»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Азербайджана.

Ранее, 28 июня, внешнеполитическое ведомство вызывало временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волоковых. Отношения Азербайджана и России резко обострились после недавнего задержания в Екатеринбурге азербайджанцев, обвиняемых в совершении преступлений в составе этнической группировки. Двое из задержанных погибли. По итогам проведенной в Азербайджане судебно-медицинской экспертизы причиной их смерти назвали «множественные внешние и внутренние повреждения».

СКР сообщал, что один из фигурантов скончался в результате сердечного приступа, причина смерти второго не установлена. В последние дни россияне, находящиеся в Азербайджане, в том числе туристы, сообщали о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими, рассказали 2 июля в российском посольстве в Баку.

В этой связи на брифинге в тот же день представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, находящихся в Азербайджане или планирующих туда поездки, учитывать текущую ситуацию в отношениях Москвы и Баку. Кроме того, дипломат призвала Баку принять меры для возвращения отношений стран к уровню стратегического союзничества. По ее словам, все проблемные вопросы между государствами можно решить дипломатическим путем.