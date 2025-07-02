Высокоскоростная вертикаль

2 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, где по просьбе президента выступил вице-премьер правительства Виталий Савельев, который согласился с настолько неожиданным предложением Владимира Путина, что у специального корреспондента “Ъ” Андрея Колесникова просто захватило дух.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин фиксировал все даты, которые называл Виталий Савельев

Фото: пресс-служба президента РФ

Вице-премьер правительства Виталий Савельев долго докладывал президенту, как идет работа по реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.

— Я просил коллег к 1 июля подготовить проект и получить заключение Главгосэкспертизы. Как работа-то идет? — поинтересовался Владимир Путин.

Вице-премьер долго и старательно, необыкновенно отчетливо, делая паузы между предложениями, словно для лучшей усвояемости материала, рассказал, как идет работа. Все говорило (а прежде всего говорил сам Виталий Савельев) о том, что идет она неправдоподобно хорошо. «Инфраструктура и поезд должны работать как единое целое»,— сообщил Виталий Савельев, и я представлял себе этот захватывающий воображение, величественный мегамеханизм. Скоро поедем.

— Организационный этап пройден, проект полностью структурирован,— докладывал господин Савельев,— и обеспечен всем необходимым финансированием. Хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина, Германа Оскаровича Грефа и Олега Владимировича Белозерова за их активную вовлеченность во все аспекты реализации проекта. Мы находимся на завершающем этапе проектирования трассы ВСМ и проходим согласование документации в Главгосэкспертизе.

Если проект проходит там согласование, то нельзя, конечно, говорить, что «мы находимся на завершающем этапе». Он ведь там может и остаться.

— Работа идет по всем семи этапам строительства, подготовлено более 5 тыс. томов проектной документации, в работе задействовано более 5,2 тыс. специалистов (один специалист — один том.— А. К.),— продолжал Виталий Савельев.

Вице-премьер не стал скрывать.

— Новации и технические решения, сложная структура финансирования, большой объем проектной документации привели к сдвижке прохождения сроков Главгосэкспертизы,— доложил Виталий Савельев, и это было, видимо, то, из-за чего Владимир Путин начал вдруг так пристально интересоваться ходом строительства.

— При этом для тестового участка смещение сроков экспертизы составит около двух месяцев,— неожиданно признал вице-премьер.— Исходим из того, что это не повлияет на сроки строительства.

То есть исходим из этого, а там уж как получится.

Ситуация и правда казалась теперь не такой уж безоблачной.

Под конец доклада выяснилось, что есть ряд вопросов, которые вице-премьер хотел бы обсудить с президентом в закрытой части.

Значит, есть что скрывать.

— У меня вопрос-то все же остается прежним,— сказал президент, выслушав обширный доклад.— Когда будет завершено проектирование и получено заключение Главгосэкспертизы?

То есть весь этот доклад его не впечатлил.

— Я сказал, что отставание — два с половиной месяца (как, только что было «около двух»? — А. К.),— заявил Виталий Савельев.— Мы планируем все окончания экспертизы закончить 15 сентября!.. Есть вопросы, но мы их все решаем!

— Так, хорошо. К 15 сентября? — для верности переспросил господин Путин.

— Да!

— И по реализации каждого этапа проекта…— добавил Владимир Путин.— Когда вы могли бы представить предложения по срокам?

— Я думаю, что более детальную и глубокую проработку мы определим после ввода 6-го и 7-го участков… от Зеленограда до Твери… Это 129 километров, где пройдет испытание поезда…— объяснил Виталий Савельев.— Нам очень важно посмотреть, как будет работать полотно и новый поезд, с которым мы просто пока еще не имели опыта работы… Я думаю, в течение года, Владимир Владимирович, мы представим более конкретные предложения! Мы можем даже раньше доложить вам предварительные результаты нашей группы, потому что мы вот все вместе работаем! Мы проводим вот в этом координационном центре постоянно все эти совещания!..

Виталий Савельев, похоже, начал волноваться, причем не только за судьбу проекта, но и за свою собственную.

И он, быть может, давал понять, что ответственность, если что, коллективная.

— Ну то есть вы сказали: «В течение года…» Это значит — весной следующего года,— уточнил президент.

— Я думаю, весной следующего года мы сможем вам доложить,— заверил Виталий Савельев, правда не уточнил, что именно.— Работа-то ведется!.. Будет более детальная проработка проектов, и мы предложим очередность проектов…

Он рассказал для сравнения со своим проектом (а надо ли было? Ведь сразу начинаем сравнивать.) про китайский опыт:

— Там строится в год 3–4 тыс. километров (высокоскоростных железных дорог.— А. К.)! Это самая такая серьезная стройка… В Китае уже построено более 40 тыс. километров таких дорог…

Нет, лучше бы нам этого не знать. Хотя, с другой стороны, у нас через два года тоже будет уже 129 километров.

— Все правильно излагаете,— наконец согласился президент.— Все, весна следующего года заканчивается в конце марта 2026 года. К этому времени надеюсь получить у вас предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСМ.

— Принято, Владимир Владимирович! — победоносно согласился Виталий Савельев.

Но что именно было только что принято?

Давайте говорить прямо: Виталий Савельев согласился с тем, что весна заканчивается 31 марта.

И кто бы на его месте не согласился?

И главное, что так теперь и будет. Не будет больше ни апреля, ни мая. Ни майских праздников, которых кто-то ждал, а кто-то — еще как.

Теперь будет так, как сказано.

И может быть, всегда.

Андрей Колесников