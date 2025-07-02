Для автомобилистов введут ограничения во время ремонта Невского проспекта в августе

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) в августе введет ограничения движения на Невском проспекте на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания, сообщает пресс-служба Смольного 2 июля. Дорожники подчеркивают, что дорожное полотно на главной магистрали города не меняли семь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Вместе с тем частично закроют движение от набережной Большой Невки до Кронверкской набережной. Основные этапы закрытия движения в крайних полосах (движение по проспекту будет возможно, но проезд через перекрестки с одной из сторон нет,— Ъ). Речь идет о пересечениях с набережной реки Карповки, улицами Академика Павлова, Графтио, Чапыгина, Профессора Попова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что движение по улице Обручевых перекроют из-за дорожных работ с начала июля до октября. Причиной называют работы по строительству инженерных сетей.

Андрей Маркелов