Движение по улице Обручевых перекроют из-за дорожных работ до октября

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных запланированных ограничениях и перекрытиях из-за ремонтных работ. Они вводятся с начала июля в трех районах города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Калининском районе на срок с 1 июля по 3 октября в связи с производством работ по строительству инженерных сетей полностью закрывается движение транспорта по улице Обручевых — на участке от проспекта Науки до тупика. Предлагаемый объезд: по улице Вавиловых, проспекту Науки и далее по улице Обручевых.

В Курортном районе с 1 июля по 8 августа из-за ремонта дорожного покрытия в поселке Серово движение будет ограничено на Приморском шоссе — от проспекта Ленина (город Зеленогорск) до административной границы с Ленинградской областью, с поэтапным закрытием выездов на Приморское шоссе с прилегающих улиц.

В свою очередь, в Пушкинском районе по аналогичной причине с 2 по 9 июля ограничения вводятся при движении по Автомобильной улице в городе Пушкине — от Сетевой улицы до Колпинского шоссе, с закрытием движения по Автомобильной улице в направлении от Сетевой улицы к Колпинскому шоссе. Вариант объезда: по Сетевой улице, шоссе Подбельского, Ячевскому, Вавиловскому и Восточному проспектам, Промышленной и Автомобильной улицам.

Прежде «Ъ-СПб» писал о других дорожных ограничениях, которые начали действовать с понедельника еще в двух районах Петербурга.

Андрей Цедрик