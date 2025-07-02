Шпион — находка для инспектора

Россия, по данным зарубежных наблюдателей, провела очередное испытание спутника-инспектора, способного менять орбиту и обслуживать другие космические объекты, а также преследовать чужие аппараты, в том числе разведывательные. Как поясняет эксперт, такая теневая деятельность является нормой для космических держав и формально не противоречит международному праву, хотя и сокращает срок службы «конкурирующих» космических аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Как сообщил 1 июля со ссылкой на данные американских военных исследователь российских космических программ Барт Хендрикс, спутник военного назначения «Космос-2558» 28 июня выпустил на орбиту неизвестный объект и вместе с ним продолжает преследование спутника USA 326 Национального управления военно-космической разведки США на небольшом отдалении от него. Как предполагает аналитик, «Космос-2558» является частью российской программы «Нивелир», а выпущенный аппарат — субспутником-инспектором.

Спутники-инспекторы могут менять орбиту, вести наблюдение за космическими объектами, диагностировать и ремонтировать другие спутники. Первым подобным российским аппаратом стал «Космос-2521», выпущенный в 2017 году с унифицированной мультифункциональной платформы «Космос-2519». Минобороны РФ впервые признало существование проекта в августе 2019-го, когда спутник «Космос-2535» и его субспутник «Космос-2536» провели «инспекцию состояния и орбитальное обслуживание» военного спутника-регистратора.

По информации Барта Хендрикса, еще два спутника предположительно того же проекта — «Космос-2576» и «Космос-2588» — находятся в одной орбитальной плоскости с американскими разведывательными аппаратами USA 314 и USA 338. Эксперт также напомнил, что два более ранних спутника проекта, «Космос-2519» и «Космос-2542», тоже выпускали субспутники, получившие обозначения «Космос-2521» и «Космос-2543», которые «продемонстрировали значительную маневренность» на орбите и якобы «выпустили по одному снаряду со скоростью 140 м/с, которые были идентифицированы специалистами Пентагона как часть комплекса противоспутникового вооружения».

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По данным сотрудника нидерландской станции слежения за спутниками SatTrackCam Leiden Марко Лангброка, к проекту «Нивелир» также могут быть отнесены спутники «Космос» с номерами 2581, 2582 и 2583, запущенные с космодрома Плесецк 5 февраля 2025 года. Вскоре после выхода на орбиту они начали серию сложных маневров, в которых 2581-й играл роль мишени, а 2582-й — активного маневрирующего аппарата (см. график). 18 марта «Космос-2583» выпустил субспутник, который наблюдатели назвали объектом F, и с апреля по май отрабатывал маневры сближения с ним. К 29 июня все три спутника оставались рядом, в пределах 1–3 км.

В своем отчете астроном Лангброк оценил эту серию маневров как одну из «наиболее сложных и продолжительных, выполненных российскими военными аппаратами на низкой околоземной орбите за последние десятилетия», что говорит об успешном развитии и реализации концепции спутника-инспектора.

По мнению американского астрофизика Джонатана Макдауэлла, это может указывать на продолжение испытаний различных российских технологий, делающих возможным безопасное сближение с космическими объектами в автоматическом режиме.

Аналогичные тесты проводят и США. По данным господина Макдауэлла, 30 июня от находящейся на геостационарной орбите платформы LDPE отделился аппарат, получивший обозначение USA 548, а ранее в июне были отделены спутники USA 546 и USA 547. Предполагается, что они тоже являются спутниками-инспекторами и оснащены рентгеновским оборудованием для контроля содержимого наблюдаемых космических аппаратов.

Практика преследования спутников стран-конкурентов является повсеместной и в некотором смысле «джентльменской, ибо так делают и китайцы, и сами американцы», подтверждает российский эксперт по космонавтике Дмитрий Конаныхин. Естественным результатом таких сближений является ответный маневр преследуемого аппарата и, соответственно, расход топлива, изначально заложенного под коррекцию орбиты, что сокращает срок работы спутника, добавляет эксперт.

В «Роскосмосе» и Минобороны РФ от комментариев по данной теме отказались. Ранее представители МИД РФ и «Роскосмоса» неоднократно заявляли, что российские космические аппараты не угрожают американским спутникам-шпионам и не нарушают нормы международного права.

Дмитрий Сотак