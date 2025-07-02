Петербургские депутаты нашли вред для детской психики в произведениях Остера

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок и Марина Макарова обратились к уполномоченному при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить некоторые произведения Григория Остера на предмет негативного влияния на психику детей. Об инициативе в своем Telegram-канале рассказал господин Четырбок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Парламентарии получили жалобы родителей на содержание произведений «Школа ужасов», «Ужасные задачники», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». Взрослых тревожит, что в них есть цитаты, которые противоречат нормам морали и воспитания подрастающего поколения. «…Сегодня ночью вы должны, не просыпаясь, открыть глаза, вылезти из кроватей, пойти и задушить своих родителей…»,— содержится в одной из книг.

«Считаем, что чтение таких книг скорее наносит урон детской и подростковой психике, способствует распространению девиантного поведения, нежели развивает ребят и расширяет их кругозор»,— написал Денис Четырбок.

Между тем корреспонденты «Ъ-СПб» вспоминают, что произведения Григория Остера читали в начальной школе, например, «Вредные советы». Учителя тогда поясняли, что у автора специальная подача — идти от обратного.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что депутаты Заксобрания Петербурга предлагают запретить аниматорам приставать к прохожим.

Татьяна Титаева