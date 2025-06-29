Петербургские депутаты предлагают запретить аниматорам приставать к прохожим

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подготовили законопроект с целью запретить аниматорам и другим лицам на улице приставать к прохожим. Документ появился на сайте городского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Авторами инициативы выступили депутаты Владимир Носов и Денис Четырбок. В пояснительной записке указано, что проект закона направлен на повышение уровня законности в Северной столице и недопущение посягательств на общественную безопасность и общественный порядок.

Парламентарии подчеркнули, что во время туристического сезона аниматоры, статуи и другие уличные работники преграждают путь пешеходам, хватают их за руки и одежду и фотографируются с ними. Затем снимки предлагают купить настоятельно, причем по завышенным ценам.

Пока в городе запрещено приставать лишь в метрополитене. Тем самым авторы подчеркнули значимость принятия законопроекта. Предполагается, что нарушение нормы повлечет административную ответственность.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть вошли в топ по популярности для туристов на автомобиле.

Татьяна Титаева