Латвия перестанет признавать пятилетние загранпаспорта россиян

Россияне с загранпаспортом на пять лет без биометрии не смогут въехать на территорию Латвии с 15 июля. Аналогичные меры уже действуют в Литве с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба консульского департамента МИД России.

Требование пока не касается россиян, прибывающих в Литву на поезде через Калининградскую область и обратно. Граждане России с разрешением на временное или постоянное проживание в Литве должны до 1 декабря оформить 10-летний биометрический загранпаспорт.

Россиянам, имеющим латвийский вид на жительство или долгосрочную визу, следует оформить загранпаспорт с биометрией до 15 января 2026 года. Граждане РФ с краткосрочными шенгенскими визами, выданными по загранпаспорту старого образца, смогут оставаться в Латвии до истечения ее срока действия.

В июне в Федеральной пассажирской компании сообщали, что в Литве начали высаживать из поездов россиян с загранпаспортами без биометрии. Чтобы избежать таких ситуаций, пассажирам рекомендуется оформлять упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД). По пятилетнему паспорту россиянам также нельзя поехать в Данию, Францию, Чехию и Эстонию.