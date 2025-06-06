В Литве начали высаживать из поездов россиян с загранпаспортами без биометрии

У пассажиров, пересекающих границу с Литвой по загранпаспорту без биометрии, могут возникнуть проблемы вплоть до высадки из поезда, сообщили в Федеральной пассажирской компании. Такие случаи уже зафиксированы в железнодорожном транспорте, следующем в Калининградскую область или из нее.

Для предотвращения подобных ситуаций пассажирам рекомендуется оформлять упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД). Для его получения необходимо покупать билеты не позже чем за 28 часов до отправления поезда.

«При отсутствии необходимых документов для пересечения границы Литовской Республики пассажиров будут информировать проводники при посадке в поезд с рекомендацией воздержаться от поездки до их оформления»,— сказано в сообщении ФПК. Уточняется, что УПД-ЖД теперь необходим даже при наличии шенгенской визы.

1 июня в Министерстве иностранных дел Литвы сообщили, что российские граждане больше не смогут въезжать в страну по загранпаспорту старого образца — без биометрии. Однако тогда в ведомстве уточнили, что это правило не распространится на россиян, которые пересекают границу, чтобы попасть в Калининград.

Екатерина Отрашкевич