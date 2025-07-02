ФНС доначислила 4,8 млн рублей налога курским производителям молочной продукции

Молокоперерабатывающим предприятиям Курской области — ООО «Милко», ООО «Молочные берега», ООО «Молочный дом», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «ПРЕДО», ООО «Сырная долина» — на основании материалов управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в 2024 — 2025 годах было доначислено 4,8 млн руб. налогов, сообщили в ведомстве.

В продукции компаний неоднократно выявлялись признаки фальсификации — в связи с этим Федеральная налоговая служба определила, что пониженная ставка налога на добавленную стоимость — 10% — применялась неправомерно. По итогам налоговой проверки компании доплатили недостающую сумму.

В конце июня Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по делу о банкротстве местного ООО «Альянсстройсервис», которое считается аффилированным с группой компаний Александра Жупикова. Структура заплатила 1,3 млрд доначисленных налогов.

Юрий Голубь