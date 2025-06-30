Суд закрыл банкротное дело тамбовской структуры Александра Жупикова

Арбитражный суд Тамбовской области прекратил производство по делу о банкротстве местного ООО «Альянсстройсервис», которое считается аффилированным с группой компаний Александра Жупикова. Это следует из опубликованного решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банкротство «Альянсстройсервиса» инициировало УФНС по региону осенью 2023 года. В январе 2024 года процесс был приостановлен до принятия решения по делу о доначислении компании 1,6 млрд руб. налогов, чтобы избежать риска противоречащих друг другу судебных актов.

В начале февраля арбитражный суд региона частично удовлетворил иск налоговой, снизив размер требований до 1,3 млрд руб. Обе стороны обжаловали это решение, но впоследствии отказались от своих претензий.

В середине февраля производство по банкротному делу возобновили. Затем «Альянсстройсервис» ходатайствовал о его закрытии. Компания обосновала свое требованием тем, что уже погасила задолженность в размере 1,38 млрд руб. ФНС не стала возражать.

Подробнее о споре на 1,6 мрлд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова