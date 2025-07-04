Из свежей почты

Ксения Арисова, 13 лет, задержка психоречевого развития, требуется курсовое лечение. 228 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 24 тыс. руб.

В одиннадцать месяцев на фоне температуры у дочки случился судорожный приступ. Нас увезли в больницу, там случился второй приступ, затем они стали повторяться примерно каждые два месяца. Благодаря терапии судороги исчезли на два года, но потом вернулись. С 2022 года Ксения наблюдается в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве, нам удалось добиться устойчивой ремиссии по эпилепсии. Теперь врачи ИМТ допускают дочку к реабилитации. Проблем у Ксении много: нарушена координация и дикция, затруднено понимание речи, дочке сложно сосредоточиться. Помогите мне оплатить восстановительное лечение! Анна Арисова, Ульяновская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мы готовы провести Ксении курсовое лечение, направленное на повышение концентрации внимания, улучшение поведения и способности к обучению, расширение кругозора и социально-бытовых навыков».

Юра Задорожный, 7 месяцев, врожденная деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 180 940 руб.

Внимание! Цена лечения 203 940 руб. Телезрители ГТРК «Ивтелерадио» соберут 23 тыс. руб.

Беременность жены проходила прекрасно, сын родился здоровым. Но через три месяца мы заметили, что голова Юры становится неровной. Столичные доктора выявили у сына плагиоцефалию — асимметрию черепа, гипертрофию лобного шва. Нужно срочно начинать лечение, деформированный череп не дает мозгу развиваться и сдавливает его. Чтобы выправить форму головы, Юре надо носить специальные шлемы, их изготавливают строго по меркам и меняют по мере роста. Но оплатить такие шлемы мне не по силам, а откладывать лечение нельзя. Нужна ваша помощь! Денис Задорожный, Ивановская область

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «Шлемы изготавливаются индивидуально, моделируются на компьютере. По мере роста головы Юре понадобятся два-три шлема, его череп приобретет анатомически правильную форму».

Вова Дорофеев, 1 месяц, врожденная косолапость, требуется лечение по методу Понсети. 145 620 руб.

Внимание! Цена лечения 158 620 руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 13 тыс. руб.

Вова родился с подвернутыми ножками, врачи диагностировали косолапость тяжелой степени. Мы поехали на консультацию в Минусинск, к ортопеду Андрианову. Он сказал, что сыну требуется лечение по методу Понсети. Оно состоит из гипсований и щадящей хирургии. Начинать лечение нужно как можно раньше, пока стопы отлично поддаются коррекции, но терапия платная, а мне требуемую сумму не собрать. Я одна ращу пятерых детей, с мужем в разводе, он помогает продуктами и вещами. Помогите сыну! Анна Дорофеева, Красноярский край

Травматолог-ортопед клиники «Новая ортопедия» Глеб Андрианов (Минусинск, Красноярский край): «Вове поможет лечение по методу Понсети — сочетание этапных гипсований стоп с хирургией, а после ношение ортопедической обуви. Стопы выпрямятся, и мальчик сможет нормально развиваться».

Дима Федотов, 5 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 251 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб.

Дима — наш третий ребенок. В марте у него выявили дефект межпредсердной перегородки размером 5 мм. Мы решили проконсультироваться у специалистов Томского НИИ кардиологии, они подтвердили диагноз и сказали, что сам дефект не закроется, есть риск развития сердечной недостаточности и необратимых изменений в легких. Нужна эндоваскулярная операция — щадящее вмешательство без вскрытия грудной клетки,— и откладывать ее нельзя. Но стоит такая операция неподъемную для нас сумму, своими силами мы не справимся. Александр Федотов, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Учитывая анатомию порока сердца, мальчику рекомендовано эндоваскулярное закрытие дефекта при помощи окклюдера. После операции Дима быстро восстановится».

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