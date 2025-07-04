Для спасения Насти Токмаковой не хватает 768 650 руб.

Нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Леонид Сатанин (Москва): «В семь лет Настя получила травму головы, с тех пор наблюдается у нейрохирурга по поводу выявленной фиброзной дисплазии лобной области и клиновидной кости справа. Сейчас с учетом возраста ребенка и увеличением патологического новообразования Насте по жизненным показаниям требуется микрохирургическое удаление фиброзного новообразования и одномоментная пластика костного дефекта с использованием индивидуального титанового импланта. Операция позволит устранить деформацию черепа и орбитальной области справа, уйдут головные боли, лицо девочки станет симметричным».

Стоимость операции 1 189 650 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Урал» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 768 650 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Настю Токмакову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Насти — Марины Николаевны Токмаковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).