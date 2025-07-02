Авиасообщение между Москвой и Улан-Батором может возобновиться до конца года

Прямой рейс Москва — Улан-Батор планируется запустить до конца 2025 года. Об этом сообщил Telegram-канал Минприроды России после встречи главы ведомства Александра Козлова с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром.

Господин Козлов выступает сопредседателем межправкомиссии России и Монголии. Помимо авиасообщения, стороны обсудили рост товарооборота и совместное развитие предприятия «Улан-Баторская железная дорога».

Авиарейсы между Москвой и Улан-Батором были отменены шесть лет назад. Пока Россию и Монголию связывают только региональные маршруты. «Ираэро» летает в Улан-Батор из Иркутска, «Красавиа» — из Красноярска.