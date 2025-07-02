В Уфе не нашли девелоперов для застройки территории возле Телецентра

Администрация Уфы не нашла инвестора для комплексного развития застроенной территории в районе улиц Пушкина, Малой Ахтырской, Правой Белой, Стрелочной, Лесопильной, Гончарной, Чернышевского и Султанова. Торги на право застраивать участки были объявлены в начале июня. Стартовая цена аукциона составляла 21,8 млн руб. Такую же сумму нужно было внести в качестве задатка. На торги не поступило ни одной заявки.

Площадь территории развития составляет 37,9 га. Большая ее часть застроена индивидуальными жилыми домами.

Предлагалось реализовать проект КРТ в течение 15 лет с момента заключения договора. Девелопер должен был снести три многоквартирных дома, в числе которых один аварийный, 458 индивидуальных домов, гаражи, склады, инфраструктурные и другие объекты. На освобожденных участках можно было построить жилые дома общей площадью 400 тыс. кв. м.

Объем вложения оценивался в 67,9 млрд руб.

Майя Иванова