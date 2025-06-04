В Уфе выставили на торги право застройки квартала возле Телецентра

Администрация Уфы объявила торги на право заключения договора комплексного развития застроенной территории возле в районе улиц Пушкина, Малой Ахтырской, Правой Белой, Стрелочной, Лесопильной, Гончарной, Чернышевского и Султанова. Начальная цена торгов — 21,8 млн руб. Претенденты на участие в процедуре должны внести эту же сумму в качестве задатка. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 июня, их итоги подведут 1 июля.

Площадь территории развития — 37,9 га. Большая ее часть занята индивидуальными жилыми домами.

Реализовать проект КРТ необходимо в течение 15 лет с момента заключения договора. Девелопер должен снести три многоквартирных дома, в числе один аварийный, 458 индивидуальных дома, а также гаражи, склады, инфраструктурные и другие объекты. На освобожденных участках он сможет построить жилые дома общей площадью 400 тыс. кв. м.

Объем вложения — не менее 67,9 млрд руб.

Наталья Балыкова