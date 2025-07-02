«Ростех» запустил в Венесуэле завод по производству патронов для «Калашникова»

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») завершил строительство в Венесуэле первой очереди завода по выпуску патронов для автоматов Калашникова. Запущена работа четырех линий сборки боеприпасов калибра 7,62 мм, сообщил российский концерн.

На церемонии запуска присутствовали замминистра обороны Венесуэлы Генри Родригес и министр промышленности и нацпроизводства страны Алекс Сааб. Был подписан акт о начале гарантийной эксплуатации первой очереди завода. Планируется, что предприятие будет выпускать до 70 млн патронов в год и повысит оборонный потенциал Венесуэлы. Также введены в эксплуатацию корпус уничтожения отходов, промежуточные склады компонентов, тир для испытания патронов и пожарный резервуар.

Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко уточнил, что две линии предназначены для сборки боеприпасов с пулями со стальным сердечником, еще две — для патронов с трассирующей пулей и холостых. В ближайших планах — сдача второй очереди предприятия, с которой будет реализована полная технологическая цепочка производства, отметил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

В августе 2021 года глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что венесуэльский завод находится на финальной стадии строительства, однако запустить его в 2022 году не удалось. Основной владелец и президент ГК «Калашников» Алан Лушников в интервью «Ъ» назвал завод в Венесуэле «очень непростым проектом с технологической точки зрения».