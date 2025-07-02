Сочинские рестораны не планируют вводить запреты на посещение с животными

Рестораны Сочи не намерены вводить запреты на пребывании с животными. В большинстве заведений продолжают действовать гибкие правила: вход с питомцами допускается в отдельных залах или на летних верандах, выяснил «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Большинство сочинских ресторанов сохраняют лояльный подход к посетителям с животными. В заведениях «Оливье», «Нино», «Дадиани» и «Зайка» допускается пребывание с питомцами как в зале, так и на открытых площадках, рассказали администраторы. В ресторанах «Море», Original, «Санторини», «Дом хинкали» и «Плакучая ива» правила предусматривают размещение с животными исключительно на террасах. В последнем питомцу могут предоставить плед и воду по желанию гостя. В отдельных случаях устанавливаются ограничения по весу: например, «Хинкали на причале» и «Ла страда» принимают с ручными собаками маленьких размеров, а в некоторые заведения допускаются питомцы при соблюдении санитарных условий и наличии пеленок.

По словам представителей заведений, в ближайшее время изменений в политике pet-friendly не ожидается. Аналогичная позиция сохраняется и в гостиничном секторе. Отели, ранее допускавшие размещение с животными, продолжают придерживаться привычной практики: допустимый вес собаки — до 7 кг, с обязательной доплатой и депозитом в зависимости от категории гостиницы. Как подчеркнул председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов, в индустрии размещения, напротив, растет интерес к созданию более комфортных условий для гостей с питомцами.

С 22 июня в Краснодарском крае введен запрет на посещение общественных мест с собаками. Теперь с животными нельзя заходить в магазины, кафе, рестораны, медицинские и культурные учреждения. В департаменте потребительской сферы региона пояснили, что мера принята для соблюдения санитарных норм и обеспечения комфорта посетителей. По разъяснениям юристов, запрет считается действующим только при наличии письменного уведомления на входе.

Мария Удовик