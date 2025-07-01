С хвостом нельзя

С 22 июня в Краснодарском крае действует запрет на посещение общественных мест с собаками. С животными теперь нельзя заходить в магазины, рестораны, кафе, медучреждения и учреждения культуры. Как пояснили в департаменте потребсферы региона, новая мера направлена на «обеспечение безопасности и комфорта посетителей, а также соблюдение санитарных норм в общественных местах». Как поясняют юристы, запрет действует при условии письменного предупреждения на входе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

В соответствии с региональным законом многие заведения вынуждены отказать от концепции pet-friendly (пэт-френдли, дружественное отношение к посетителям с домашними животными).

Соответствующие объявления уже появились на дверях магазинов торговой сети «Пятерочка» (входит в X5 Group). Получить комментарий ритейлера по поводу возможной потери лояльности части посетителей в связи с этим запретом, в момент подготовки материала не удалось.

В компании «Магнит» на запрос «Ъ-Кубань» о том, планируют ли в торговой сети вводить запрет на посещение магазинов с домашними питомцами, оперативно не ответили.

В большинстве краснодарских ресторанов, принявших концепцию pet-friendly, пока какие-либо ограничения для гостей с животными не введены, выяснил «Ъ-Кубань». Единственное условие (которое действовало и раньше) — собака не должна быть крупной породы, рекомендованный вес — до 7 кг.

Не изменились пока правила краснодарских и сочинских отелей, в которых ранее было разрешено проживание с животными. За собаку весом до семи килограммов потребуется внести депозит и доплату от 500 руб. до 4000 руб. в зависимости от звездности отеля.

Сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский объяснил, что новый регламент обязателен для исполнения посетителями, но только в случае, если у входа в заведение размещено соответствующее предупреждение. Основание — закон Краснодарского края «О содержании и защите домашних животных» и краевой закон об административных правонарушениях. Нарушение карается предупреждением или штрафом до 5 тыс. руб. (при повторном нарушении).

«То есть если, например, “Пятерочка” повесила табличку, ссылаясь на закон, — запрет действует. Если таблички нет — формально ответственности нет. Исключение составляют только собаки-поводыри. Таким образом, решение остается за каждым заведением, но при наличии таблички запрет приобретает силу закона», — комментирует юрист.

«Новый закон станет проблемой для владельцев маленьких собак, которых рядом с магазином не оставишь, так как их могут украсть»

«Новый закон станет проблемой для владельцев маленьких собак, которых рядом с магазином не оставишь, так как их могут украсть,— на условиях анонимности рассказал «Ъ-Кубань» владелец небольшого продуктового магазина в Новороссийске. — Большинство собственников торговых точек и общественного питания будут вынуждены подчиниться новому закону, это куда проще, чем разрабатывать специальные условия для владельцев животных».

Член краснодарского отделения «Опоры России», адвокат Сочинского филиала Краснодарской краевой коллегии адвокатов Юлия Сугробова отмечает, что нововведения в законодательстве края принесут неудобства многочисленным собственникам собак: «Прогуливаясь по улице со своим питомцем невозможно теперь зайти в магазин даже за бутылкой воды.

Что касается ресторанов и кафе, собственники так называемых пэт-френдли заведений могут по-прежнему радовать своих гостей и их четвероногих друзей вкусной едой и напитками».

Эксперт разъясняет, что изменения, внесенные в закон Краснодарского края «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае», дают право выбора собственникам бизнеса: они либо готовы к покупателям с животными, либо теряют деньги.

Наталья Решетняк