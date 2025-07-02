Чуйченко: угроза вымирания амурского тигра в России устранена

Министр юстиции и председатель набсовета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко сообщил, что Россия достигла цели по сохранению популяции амурского тигра. По его словам, спустя 13 лет работы по сохранению вида угроза вымирания ликвидирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Выступая на открытии фотовыставки «Земля больших кошек» в Москве, господин Чуйченко сообщил, что в 2013 году численность популяции амурского тигра в России составляла около 430 особей, сейчас их уже 750. «Мы с уверенностью можем сказать, что мы избежали и ликвидировали угрозу вымирания этого прекрасного хищника»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Амурский тигр (также известный как уссурийский, сибирский, алтайский, корейский, маньчжурский или северокитайский) – один из самых малочисленных подвидов тигров. В середине XIX века популяция вида была многочисленной и оценивалась примерно в тысячу особей, но к концу 30–40-х годов XX века он оказался на грани исчезновения: на территории СССР в то время насчитывалось не более 50 особей. Уже в 1947 году в СССР была запрещена охота на амурского тигра. Благодаря таким мерам популяция увеличилась до 80-100 особей.

В 2008 году по поручению президента Владимира Путина стартовала программа по изучению вида на Дальнем Востоке, а в 2013-м был создан центр «Амурский тигр». К 2019 году численность удалось увеличить до 580 особей вместе с тигрятами.

Полина Мотызлевская