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Александр Безукладников покинул пост главы СКР Кузбасса

Глава СУ СКР по Кемеровской области Александр Безукладников освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах, не назвав причин увольнения.

В 2001 году Александр Безукладников окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. С 2004 года работал следователем в прокуратуре Хабаровского края. В 2007 году перешел на работу в только что образованное управление СК этого региона.

В октябре 2019-го господина Безукладникова назначили первым заместителем руководителя управления СКР по Алтайскому краю. Спустя два года он занял аналогичную должность в кузбасском управлении СКР, а в последующем возглавил его.

Александра Стрелкова

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