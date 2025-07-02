Избиение петербуржца довело семью азербайджанца до депортации из России

Проживающий в Санкт-Петербурге 13-летний гражданин Азербайджана подозревается в избиении 16-летнего местного жителя. Желание выяснить отношения обернулось для обидчика и его семьи выдворением из России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обращение в полицию из медучреждения, куда попал пострадавший, поступило 30 июня. Правоохранители выяснили, что между подростками возник конфликт в ходе переписки в соцсетях, разобраться в ситуации они решили вживую.

Гражданин иностранного государства пришел на встречу не один, а с двумя друзьями. Злоумышленники избили петербуржца и затем скрылись. Для разбирательства в полицию доставили 13-летнего подростка и его отца.

«В отношении всей семьи несовершеннолетнего иностранца приняты меры миграционного характера: сам участник конфликта, его родители, брат и сестра, выдворены из России в Азербайджан»,— заключили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из России за 2024 год выдворили около 14 тыс. мигрантов из Петербурга и Ленобласти.

Татьяна Титаева