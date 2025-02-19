Из России за 2024 год выдворили около 14 тыс. мигрантов из Петербурга и Ленобласти

В связи с нарушением миграционного законодательства из Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2024 год выдворили и депортировали почти 14 тыс. иностранных граждан. Такую статистику представил глава ГУ МВД РФ по городу и области Роман Плугин.

Во время отчета в Законодательном собрании Петербурга он заявил о принятии свыше 4500 решений о сокращении срока временного пребывания. Для более 38 тыс. граждан иностранных государств в прошедшем году закрыли въезд в Россию. Помимо этого, сотрудники полиции привлекли к ответственности за нарушение режима въезда и пребывания свыше 88 тыс. человек.

В 2024 году на 37% увеличилось количество фактов организации нелегальной миграции. При этом случаи нарушения закона при организации въезда и пребывания в стране превзошли 2023 год почти в шесть раз.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ущерб от действий кибермошенников в Петербурге составил 13 млрд рублей за год.

Татьяна Титаева