На базе тамбовской усадьбы Воронцовых-Дашковых создадут туристический кластер

В Тамбовской области могут создать туристический кластер на базе усадьбы Воронцовых-Дашковых в Моршанском районе — такие планы озвучил на встрече с президентом Владимиром Путиным врио губернатора Евгений Первышов.

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В первую очередь предполагается реконструировать сохранившиеся и действующие конюшни — там так же, как при Воронцовых-Дашковых, выращивают орловских рысаков. По словам господина Первышова, поголовье насчитывает 100 лошадей.

В середине апреля министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области продало за 1 руб. главный дом усадьбы Василия Снежкова в поселке Мичурина Мичуринского района. Предпринимательнице Татьяне Воротниковой предстоит реконструировать здание до конца 2028 года.

Юрий Голубь