Профилакторий-памятник в тамбовском Мичуринске продан за 1 рубль

Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области подвело итоги электронного конкурса по продаже объекта культурного наследия (ОКН) — построенного в начале прошлого века главного дома усадьбы Василия Снежкова в поселке Мичурина Мичуринского района по адресу улица Горького, 5-а: в советское время здание выполняло функции профилактория. Согласно протоколу, конкурс признан несостоявшимся: тем не менее здание продали по начальной цене в 1 рубль единственному участнику — Татьяне Воротниковой. Об этом говорится в карточке на сайте «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с сайта «ГИС Торги». Фото: Фото с сайта «ГИС Торги».

Здание было признано ОКН в 2020 году. Победителю предстоит разработать научно-проектную документацию до 31 декабря текущего года и затем отреставрировать объект до конца декабря 2028-го. Согласно документам, в здании три этажа, включая подземный, общей площадью 1 045 кв. м. ОКН располагается на земельном участке в 43,5 тыс. кв. м, который будет передан в аренду на срок исполнения условий конкурса.

По данным Rusprofile, в 2011 году Татьяна Воротникова зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель для специализированной деятельности в области дизайна.

ОКН в регионе приватизируют в рамках программы по восстановлению исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Ранее никто не заявился на конкурс по продаже исторического здания «Комплекс доходных домов М.В. Асеева», расположенного на улице Максима Горького в Тамбове.

Юрий Голубь