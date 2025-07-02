Bentley внес в логотип «самые значительные» изменения за 106-летнюю историю

Компания Bentley представила новую версию своей эмблемы с крылатой буквой B. Это было сделано в преддверии презентации на следующей неделе нового концепт-кара, на котором будет красоваться измененный логотип. Как отмечает компания, это всего лишь пятый случай изменения логотипа — и самый значительный — с момента основания автопроизводителя в 1919 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bentley Фото: Bentley

Оригинальный логотип компании был разработан Ф. Гордоном Кросби в 1919 году и с тех пор обновлялся всего три раза — в 1931 году, в 1990-х и в 2002 году. Новый логотип создан собственной командой дизайнеров Bentley во главе с директором по дизайну Робином Пейджем и, по замыслу разработчиков, является открытием «новой эры языка дизайна Bentley» и символом «прекрасного будущего», которое ожидает компанию.

«Если люксовый бренд является продуктом созданных им историй, то эмблема — это его подпись»,— отметил господин Пейдж. В новой версии основные элементы эмблемы с крылатой буквой B остались, но крылья спрямлены и заострены, а перья, которые были под буквой B, впервые полностью удалены. Разработчики отметили, что более острая форма «напоминает угловатые крылья сапсана», а сапсан — самая быстрая птица в мире. Как считают в Bentley, новый логотип «яснее, четче и эффектнее своего предшественника». Ранее новые логотипы представили Audi, Aston Martin и Jaguar.

Алена Миклашевская