Сотрудник ПОЛИЭФа в полуфинале V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Денис Хузин, менеджер проекта ПОЛИЭФа прошел в полуфинал V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли».



Фото: АО «ПОЛИЭФ»

По результатам двух отборочных этапов, из общего количества зарегистрированных участников (23 547 человек), в полуфинал прошли 300 конкурсантов из 54 регионов Российской Федерации. Кроме того, в полуфинал прошли представители Сербии, Турции и Египта.

«Для меня большая честь представлять ПОЛИЭФ на всероссийском конкурсе и войти в число полуфиналистов. Всегда важно ставить амбициозные цели, гибко менять подходы, если что-то не работает, и не бояться испытаний. Это помогает каждый день становиться лучше! С нетерпением жду возможности обменяться практическими решениями с коллегами из разных регионов и почерпнуть вдохновение для новых достижений,» - говорит Денис Хузин.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры строительной отрасли» – открытый конкурс управленцев, среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Конкурс призван содействовать выявлению перспективных управленцев и получению ими новых знаний, навыков и практического опыта.

Очный финал конкурса пройдет с 7 по 10 августа в городе Ярославль и будет включать групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, а также форсайт-сессии с участием ключевых представителей строительной отрасли России. Победители V Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» получат почётное звание победителя и войдут в отраслевой управленческий кадровый резерв.