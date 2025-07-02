В Забайкалье началась эвакуация жителей из-за последствий паводка

Продолжительные и обильные ливни в южной части Забайкальского края осложнили паводковую обстановку в Карымском и Читинском округах. Как сообщает краевое ГУ МЧС России, на этих территориях подтоплено около 50 приусадебных участков и один мост регионального значения.

По состоянию на утро 2 июля самая сложная ситуация наблюдалась в селе Маккавеево, откуда пришлось эвакуировать часть жителей. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Унгур подтопленными оказались 15 участков, вода зашла в подвалы нескольких домов. В поселке Курорт-Дарасун выпала трехмесячная норма осадков, здесь и в соседнем поселке Дарасун подтоплено 18 участков.

В селе Ильинка произошло частичное разрушение берегоукрепления, вода зашла на 15 приусадебных участков. По данным Гидрометцентра Забайкалья, 2 июля в регионе ожидаются сильные дожди, ливни, град и грозы. Региональное МЧС в связи с этим выпустило экстренное предупреждение для населения.

Влад Никифоров, Иркутск