Осужденный за взятки бывший начальник колонии пытается отменить приговор

Бывший начальник исправительной колонии №29 ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Ассанов, осужденный за взяточничество, обжаловал приговор. Апелляционную жалобу рассмотрит 24 июля судья Пермского краевого суда Ирина Шестакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ассанов.

Фото: Properm.ru Дмитрий Ассанов.

Фото: Properm.ru

Начальник ИК №12 подполковник Дмитрий Ассанов был задержан на своем рабочем месте 19 марта 2024 года и на следующий день арестован. В мае 2025 года Мотовилихинский суд Перми признал господина Ассанова виновным во взяточничестве. Суд посчитал доказанным, что подполковник получил от одного из бизнесменов, которому в силу должностного положения мог способствовать, взятки на общую сумму 3,7 млн руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Кроме того, от другого коммерсанта обвиняемый также получил взятки в размере более 300 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу последнего.

Дмитрию Ассанову было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 8 млн руб. и лишили звания подполковника.