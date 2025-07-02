Осужденный за взятки бывший начальник колонии пытается отменить приговор
Бывший начальник исправительной колонии №29 ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Ассанов, осужденный за взяточничество, обжаловал приговор. Апелляционную жалобу рассмотрит 24 июля судья Пермского краевого суда Ирина Шестакова.
Дмитрий Ассанов.
Фото: Properm.ru
Начальник ИК №12 подполковник Дмитрий Ассанов был задержан на своем рабочем месте 19 марта 2024 года и на следующий день арестован. В мае 2025 года Мотовилихинский суд Перми признал господина Ассанова виновным во взяточничестве. Суд посчитал доказанным, что подполковник получил от одного из бизнесменов, которому в силу должностного положения мог способствовать, взятки на общую сумму 3,7 млн руб. за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. Кроме того, от другого коммерсанта обвиняемый также получил взятки в размере более 300 тыс. руб. за совершение незаконных действий в пользу последнего.
Дмитрию Ассанову было назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его также оштрафовали на 8 млн руб. и лишили звания подполковника.