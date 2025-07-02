Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга снизились на 50%

По итогам первых шести месяцев 2025 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость Санкт-Петербургской агломерации составил 39 млрд рублей, что более чем на 50% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики IPG.Estate. Первое место по вложениям заняли земельные участки под застройку (30% всех сделок), второе — склады (28%).

На третьем месте по объему инвестиций — торговая недвижимость. Вложения в данном сегменте составили 25% от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость. Среди крупнейших сделок: приобретение ТЦ «Мега полис», «Адмирал» и доли в ТРЦ «Июнь». Как рассказал «Ъ-СПб» Валерий Трушин, партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate, в целом рынок коммерческой недвижимости в этом году заметно «просел». Если в 2024 году общий объем инвестиций по России здесь превысил 1 трлн рублей, то по итогам первого полугодия этого года показатель снизился до 200 млн рублей.

«Понятно, что нужно делать скидку на деловую активность, которая приходится, как правило, на осень, когда заключаются ключевые сделки. Но в любом случае мы ожидаем, что по итогам года коммерческая недвижимость не достигнет уровня 2024 года. Ввиду высокой стоимости заемного финансирования, практически все сегменты этого рынка притормозили развитие»,— констатирует господин Трушин.

Наиболее активно, по его словам, сейчас развивается офисная недвижимость в части новых проектов для продажи, а не аренды. Второй активно развивающийся сегмент — light industrial. По данным IPG.Estate, прирост рынка офисной недвижимости за первое полугодие 2025 года уже превысил итоговые показатели 2024 года и составил 126 тыс. кв. м против 55 тыс. в прошлом году. Однако в спекулятивный рынок выходит лишь четверть заявленного объема. После рекордного объема сделок в сегменте офисной недвижимости в 2024 году первое полугодие 2025 года показало снижение активности со стороны арендаторов. Так, из общего объема сделок в 510 тыс. кв. м в прошлом году 45% (228 тыс. кв. м) относилось к сегменту аренды. За январь-июнь текущего года в Петербурге было сдано примерно 12,3 тыс. кв. м офисных площадей.

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Александра Тен