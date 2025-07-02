ИСК «Вита» дебютирует со складом

Инвестиционно-строительная компания «Вита» купила 10 га в складском комплексе «Южные ворота» под объект индустриально-складского назначения, в том числе light industrial, сообщили источники на рынке. Строительство на площадке может начаться уже этой осенью. Эксперты оценивают стоимость сделки примерно в 300 млн рублей, но отмечают, что диверсификация бизнеса жилищных девелоперов в складском сегменте в Петербурге пока носит точечный характер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На конец первого полугодия текущего года, совокупный объем сегмента light industrial в городе и области достиг 99,6 тыс. кв. м, что составляет 1,9% от общей индустриально-складской недвижимости агломерации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На конец первого полугодия текущего года, совокупный объем сегмента light industrial в городе и области достиг 99,6 тыс. кв. м, что составляет 1,9% от общей индустриально-складской недвижимости агломерации

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Участок расположен в юго-восточной части Санкт-Петербурга, между Московским и Витебским направлениями Октябрьской железной дороги, граничит с территориями Южной ТЭЦ и Ижорских заводов. О реализации площадки в комплексе «Южные ворота» в мае этого года сообщал брокер сделки IPG.Estate. То, что покупателем стала ИСК «Вита», «Ъ-СПб» подтвердили два источника на рынке. В сентябре на площадке может начаться строительство первого этапа проекта, уточнил собеседник издания. В самой ИСК и в IPG.Estate информацию не комментируют.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ, ООО «ИСК "Вита"» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в мае 2012 года. Учредители компании — Владимир Бова и Виктор Бова. Основная сфера деятельности девелопера — жилищное строительство. По данным Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), в портфеле строящихся объектов застройщика сегодня находится 70,4 тыс. кв. м в Петербурге и Ленобласти.

По информации IPG.Estate, в 2024 году совокупный объем сделок на рынке складской недвижимости Петербурга и Ленобласти составил 504 тыс. кв. м. В первом полугодии 2025 года объем сделок резко сократился по всем типам (аренда, купля-продажа, субаренда) и составил всего 65 тыс. кв. м, что отражает общее замедление рыночной активности и снижение спроса со стороны ключевых арендаторов, в первую очередь e-commerce. Среди крупнейших сделок этого периода — аренда площадей Wildberries (по 12 тыс. кв. м на двух объектах), аренда для «Ревада Групп» (6 тыс. кв. м), а также покупка «Балтийским берегом» склада площадью 20 тыс. кв. м.

На конец первого полугодия текущего года совокупный объем сегмента light industrial в городе и области достиг 99,6 тыс. кв. м, что составляет 1,9% от общей индустриально-складской недвижимости агломерации, подсчитали аналитики IPG.Estate. Средняя арендная ставка на рынке light industrial в январе — июне 2025 года составляет 1100–1400 рублей за квадратный метр в месяц (включая ОРЕХ и НДС), а цена покупки — 100–120 тыс. рублей за квадратный метр. В структуре сделок 57% приходится на покупку, что отражает интерес к активам для собственного использования или сдачи в аренду, а 43% — на аренду. «Уровень вакантности вырос до 7,9%, что выше среднерыночных значений, но остается в допустимых границах для здорового рынка»,— заключили эксперты IPG.Estate.

Стоимость приобретения участка в Шушарах застройщиком не раскрывается. Директор департамента индустриальной и складской недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Илья Князев оценивает сделку примерно в 300 млн рублей. «Юго-восток Петербурга, особенно локации рядом с Московским шоссе, действительно обладает потенциалом: при грамотной реализации на 10 га можно разместить до 50 тыс. кв. м функциональных площадей»,— сказал эксперт.

Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International в Санкт-Петербурге Александр Шевелев полагает, что стоимость земли могла составить 250–270 млн рублей. «Площадка позволяет построить производственно-складской комплекс площадью 50 тыс. кв. м, инвестиции в такой проект составят 3–3,2 млрд рублей без учета НДС и расходов на проведение коммуникаций»,— добавляет он.

Как уже писал «Ъ-СПб», снижение продаж жилья вынуждает застройщиков обращать внимание на новые сегменты рынка. В прошлом году компания Novoselie Development анонсировала сооружение рядом со своим жилым комплексом в Ленобласти склад формата light industrial площадью 27 тыс. кв. м (см. «Ъ-СПб» от 16.10.2024).

Однако в Санкт-Петербурге такая диверсификация бизнеса для жилищных девелоперов — пока разовые случаи. Господин Шевелев рассуждает, что планы ИСК «Вита» по выходу на индустриально-складской рынок выглядят рискованно, поскольку число сделок сокращается, а вакансия растет. Кроме того, это пилотный проект компании в данном сегменте.

«Интерес застройщиков к формату light industrial связан с желанием диверсифицировать бизнес в условиях снижения спроса на жилье. Кроме того, продажа площадей — понятная для них модель по сравнению с арендным бизнесом»,— указывает представитель Bright Rich | CORFAC International.

«При этом в Москве такой тренд уже приобрел массовый характер за счет программы по созданию мест приложения труда, и участвуют в нем в том числе те же крупные девелоперы, которые представлены и в Санкт-Петербурге ("Пик", "Самолет", ГК "А101" и пр.)»,— обращает внимание руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Дмитрий Садовников. Но без льготных условий экономика довольно сложная, поэтому в ближайшем будущем вряд ли такая практика станет трендом, сходятся во мнении участники рынка.

Александра Тен