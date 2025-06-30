Двух предполагаемых пособников аферистов задержали в Петербурге

Полиция вышла на двух жителей Санкт-Петербурга, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Аферисты заработали на обманутых абонентах свыше 150 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С прошлого года правонарушители звонили жертвам и представлялись сотрудниками государственных организаций и правоохранительных органов. Собеседников пугали утечками персональных данных, из-за которых мошенники получили доступ к их банковским счетам и пытаются похитить деньги. Пострадавших далее убеждали перевести сбережения на безопасный счет.

Жертвами этой схемы стали порядка 120 человек. Сумма ущерба превышает 150 млн рублей. Предполагаемых пособников нашли в Петербурге.

Как полагают в полиции, один из задержанных оформлял на подставных лиц коммерческие организации и специализированные счета, через них выводились деньги жертв. Второй обналичивал средства и затем передавал другим участникам схемы. Во время обысков правоохранители изъяли смартфоны, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Петербуржцам предъявили обвинение и арестовали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что приставы взыскали 1 млн рублей с мошенников, обманувших пенсионеров в Выборге.

Татьяна Титаева