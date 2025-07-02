Ставка больше, чем иск

По подсчетам “Ъ”, число подаваемых в Верховный суд РФ жалоб по арбитражным делам снизилось примерно вдвое. Главная причина такого тренда — сентябрьское повышение госпошлин за обращение в суд. При этом если в абсолютных значениях количество рассмотренных экономколлегией ВС в первом полугодии 2025 года споров уменьшилось примерно на треть год к году, то шансы на передачу дела в коллегию немного выросли — с 1,3% до 2,07%. Юристы отмечают нехватку позиций коллегии ВС по важным для бизнеса делам, указывая на частые повторы аналогичных споров и трату сил высшей инстанции на исправление грубых ошибок нижестоящих судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Завершилось первое отчетное полугодие после повышения в конце прошлого года судебных пошлин (см. справку). “Ъ” проанализировал, как изменилась статистика обращений в ВС по арбитражным спорам, а также шансы на попадание дела в экономколлегию суда. Расчеты проводились по данным картотеки арбитражных дел.

Меньше жалоб — меньше дел

Общее количество актов ВС (включая как решения по существу, так и процессуальные определения, например об отложении слушания или возврате жалоб) снизилось примерно вдвое, составив 9590 против 17 652 и 19 192 в первом полугодии 2024 и 2023 годов соответственно.

Число рассмотренных судьями ВС жалоб, если суммировать все передачи споров в коллегию и отказы в такой передаче, уменьшилось на 55%.

Этот показатель говорит о снижении самого числа обращений в ВС. При этом количество отказов в передаче дела в коллегию за январь—июнь 2025 года упало на 56% к первому полугодию 2023 года (см. график). Вместе с тем в экономколлегию за этот период был передан 161 спор, что меньше показателей 2023–2024 годов на 30–31% (231–234 дела).

При оценке доли переданных дел стоит отметить, что в первом полугодии традиционно в экономколлегию передается меньше дел, чем во втором. С учетом этого шансы на рассмотрение дела коллегией немного увеличились, составив в первом полугодии 2025 года 2,07% против 1,42% в январе—июне 2024 года и 1,33% январе—июне 2023 года. Таким образом, доля передач выросла примерно в полтора раза, хотя по-прежнему остается небольшой.

2,07 процента составляли шансы на передачу дела в экономколлегию Верховного суда РФ в первом полугодии 2025 года

Обращает на себя внимание то, что в некоторые месяцы текущего года доля переданных в экономколлегию дел была ниже, чем в те же месяцы предыдущих лет (например, в январе). В другие же месяцы шансы могли увеличиться вдвое. Из наиболее крупных «всплесков» можно выделить март 2025 года, когда доля передач составила 3,26% против 1,3–1,5% в предыдущие два года. В апреле и мае доля тоже была заметно выше — 2,81% и 2,65% соответственно, тогда как максимальная доля в тех же месяцах 2023–2024 годов составляла 2,23% и 1,51% соответственно. Однако говорить об устойчивом тренде к росту пока преждевременно, поскольку в июне шансы на передачу дела в коллегию резко снизились — до 1%, тогда как в июне 2023–2024 годов передавалось около 1,4%.

Дешевле договориться

Опрошенные “Ъ” юристы уверены, что главная причина снижения количества обращений в ВС и дел, передаваемых на рассмотрение экономколлегии, в увеличении размера госпошлин. В связи с ним «участники дел все чаще отказываются от подачи жалоб в ВС», поясняет партнер КА Pen & Paper Екатерина Токарева. К тому же повышение стоимости судебных разбирательств стимулирует стороны чаще договариваться и идти на компромиссы, рассуждает гендиректор юрфирмы «Митра» Сослан Каиров.

На общие показатели также «влияет сильно снизившаяся активность передач первого судебного состава, который рассматривает в основном дела о банкротстве, хотя таких споров по-прежнему много», уточняет управляющий партнер АБ «Бартолиус» Тахмина Арабова. Возможно, сказывается и общее снижение количества дел, которые рассматриваются в неупрощенном порядке и обжалуются в проверочных инстанциях, полагает она. «Всплески» передач дел в коллегию в отдельные месяцы госпожа Арабова объясняет «праздниками, отпусками, личными обстоятельствами судей ВС и представителей сторон».

Эксперты полагают, что судьям стоит тщательнее отбирать дела для передачи их в коллегию.

По опыту Екатерины Токаревой, в ВС «подается достаточное количество жалоб, указывающих на вопиющие нарушения или содержащих прецедентные вопросы, однако они просто не передаются на рассмотрение». Руководитель направления по спорам в сфере ЖКХ юргруппы «Яковлев и партнеры» Сергей Сергеев подчеркивает, что «количество поданных жалоб уменьшилось примерно в два раза, а вот принципы их передачи остались неизменными», хотя «размер пошлины увеличился в 26 раз». В связи с этим госпожа Токарева ожидает от ВС «более внимательного отношения к подаваемым жалобам».

Мотивы и аргументы

Управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков отмечает, что ВС «стал более детально аргументировать свои решения, давая нижестоящим судам четкие критерии для разрешения споров». Впрочем, вопросы у экспертов вызывают некоторые передаваемые в коллегию дела. Причина в том, что в количестве передач отражаются не только «определения ВС, которые решают настоящую правовую проблему», рассказывает Тахмина Арабова. По ее наблюдениям, есть акты, которые просто исправляют грубые ошибки, и определения по аналогичным делам, где ВС в очередной раз повторяет свою ранее высказанную позицию. «По-настоящему важных дел рассматривается явно недостаточно»,— резюмирует госпожа Арабова.

Екатерина Токарева, в свою очередь, обеспокоена качеством мотивировочной части актов, которыми ВС отказывает в передаче дела в экономколлегию: «Уплачивая госпошлину в размере 80 тыс. руб., вы все еще не увидите определение с каким-либо содержательным обоснованием отказа в передаче, это все также будет акт в лучшем случае на полторы-две страницы».

По мнению госпожи Токаревой, повышенные госпошлины отсеивают жалобы, которые подаются на всякий случай или содержат недостаточно убедительные аргументы, поэтому доля передаваемых в коллегию дел в дальнейшем может подрасти.

Вместе с тем юристы ожидают упора не на количество, а на качество позиций ВС.

«Важно, чтобы практическая юриспруденция, наука и судебное правоприменение не капсулировались в отрыве друг от друга»,— подчеркивает господин Каиров. По его мнению, «научно-практические конференции обеднели от отсутствия судейского сообщества» и в итоге «через игольное ушко проходят дела, которые являются актуальными с субъективной точки зрения судей»: «Часть вопросов получают своевременное прецедентное разрешение, другие, не менее важные, годами путешествуют по инстанциям в ожидании лучших времен». В связи с этим «ВС не должен искусственно увеличивать долю передач, чтобы сохранить прежнюю нагрузку на судей», резюмирует господин Косаков, но «если коллегия будет чаще отбирать действительно значимые споры, это может компенсировать снижение общего числа жалоб».

Анна Занина, Ян Назаренко