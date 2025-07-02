Доля российских производителей в объеме розничных продаж рома выросла вдвое

В январе—мае 2025 года на произведенный в России ром пришлось 62,3% продаж в категории, следует из имеющихся у «Ъ» данных участников алкогольного рынка. В годовом выражении показатель вырос почти в два раза, на 30,7 процентного пункта. В натуральном выражении продажи российской продукции за первые пять месяцев года увеличились в 2,2 раза, до 485,2 тыс. декалитров (дал).

В целом спрос на ром за этот период прибавил 9,7% год к году, до 779,3 тыс. дал, сделав его наиболее растущей категорией крепкого алкоголя. Рост продаж российского рома прослеживается на фоне запуска производителями новых брендов. Согласно «Нильсен», в 2024 году на локальные марки, стартовавшие в том же году, приходилось 3,4% продаж в категории. Еще 5,2% сформировали российские бренды 2023 года, а 9,5% —- 2022 года. Базовые локальные марки обеспечили 8,4% продаж.

Одновременно под локальным ромом в России нередко понимаются изначально зарубежные бренды. Самой продаваемой маркой в 2024 году, по данным A.List, стала подконтрольная Bacardi Oakheart, розливом которой на контрактной основе занимается «Тульский винокуренный завод».

Подробности — в материале «Ъ» «Ром влился в состав России».