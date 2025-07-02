Ром влился в состав России

Доля российских производителей в розничных продажах рома в январе—мае увеличилась более чем в два раза год к году, превысив 60%. Усилия бизнеса по выпуску новых марок в условиях сокращения присутствия зарубежной продукции сделали ром самой растущей категорией крепкого алкоголя. Но полностью локализовать производство не удастся: из-за отсутствия в стране сырья речь идеи о розливе из зарубежных дистиллятов.

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В январе—мае 2025 года на произведенный в России ром пришлось 62,3% продаж в категории, следует из имеющихся “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Год к году показатель вырос почти в два раза, на 30,7 процентного пункта. В натуральном выражении продажи российской продукции за первые пять месяцев года увеличились в 2,2 раза, до 485,2 тыс. декалитров (дал). В целом спрос на ром за этот период прибавил 9,7% год к году, до 779,3 тыс. дал, сделав его наиболее растущей категорией крепкого алкоголя.

Рост продаж российского рома прослеживается на фоне запуска производителями новых брендов.

Согласно «Нильсен», по итогам 2024 года на локальные марки, стартовавшие в том же году, приходилось 3,4% продаж в категории. Еще 5,2% сформировали российские бренды 2023 года, а 9,5% —- 2022 года. Базовые локальные марки обеспечили 8,4% продаж.

Топ-10 брендов рома по объему розничных продаж в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Бренд Страна разлива Объем продаж (тыс. дал) Доля (%) Oakheart Россия 460,2 24,1 Barcelo Доминиканская Республика 293,2 15,4 Captain Wolf Россия 165,7 8,7 Mama Jama Россия 137 7,2 Old Monk Индия 88,1 4,6 John Silver Россия 83,8 4,4 Devil's Island Россия 81,2 4,3 Castro Россия 67,8 3,6 Captain Morgan Пуэрто-Рико 46,8 2,5 SangSom Таиланд 43,1 2,3 Открыть в новом окне Источник: рейтинг A.List.

Активно развивать производство рома российские компании начали несколько лет назад. Как отмечают в WineRetail, потребительский интерес и расходы в алкогольном сегменте смещаются в сторону альтернативных крепких напитков: рома, виски, ликера и джина. Положительную динамику в них аналитики напрямую связывали с активностью российских производителей, которые занимают долю ушедшего или сократившегося импорта.

На объем импорта на российском рынке давит рост пошлин.

С сентября 2024 года ставка на алкоголь крепостью свыше 9% (в том числе ликер, водку, ром, джин, бренди, виски), ввезенный из недружественных стран, повышена до 20% от их стоимости, но не менее €3 за литр. Из данных участников рынка видно, что в январе—мае продажи рома из США сократились на 90,9% год к году, до 17,1 тыс. дал. Доля продукции в общей структуре спроса упала более чем в 10 раз, с 26,53%, до 2,2%. Хотя некоторые страны, напротив, нарастили продажи. Например, спрос на ром из Доминиканы в январе—мае вырос на 2,3%, до 125,6 тыс. дал, Индии — на 9,5%, до 40,7 тыс. дал, Таиланда — на 126,3%, до 23,4 тыс. дал.

В «Татспиртпроме» отмечают, что отгрузки рома демонстрируют уверенный рост от месяца к месяцу. В компании это связывают с тем, что продукция не уступает импортной, рассчитывая на сохранение позитивного тренда. Одна из причин растущего спроса — популяризация коктейлей. Сложности, по словам представителя «Татспиртпрома», наблюдались только при запуске производства: непросто было наладить поставки дистиллята. Но сейчас ситуация стабильна. Производство рома растет, несмотря на то что Россия не выпускает собственные дистилляты, замечает президент компании Ladoga Вениамин Грабар. Но ситуация, по его словам, позволяет возить сырье: оно происходит преимущественно из дружественных стран.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский отмечает, что полностью локализовать производство рома в России невозможно. «Есть два варианта, закупать тростниковую мелассу и дистиллировать ее или закупать готовый ром за границей»,— поясняет он. По его словам, сейчас российские производители развивают импорт рома для розлива в РФ из стран Карибского бассейна, Южной Америки, Закавказья и Азии.

Одновременно под локальным ромом в России нередко понимаются изначально зарубежные бренды. Самой продаваемой маркой в 2024 году, по данным A.List, стала подконтрольная Bacardi Oakheart, розливом которой на контрактной основе занимается «Тульский винокуренный завод». Господин Московский замечает, что значительная часть продукции — купажи с добавлением ароматных компонентов и спирта.

Владимир Комаров