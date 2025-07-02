Получивший 8 лет за фейки об армии алтайский журналист не смог оспорить приговор

Коллегия Верховного суда Республики Алтай вчера рассмотрела апелляционную жалобу защиты на приговор основателю местной газеты «Листок» Сергею Михайлову, получившему восемь лет колонии по делу о фейках об армии. «Судебный акт оставлен без изменения»,— указываете в карточке дела на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учредитель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов

Фото: СУ СКР по Республике Алтай Учредитель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов

Фото: СУ СКР по Республике Алтай

В августе прошлого года городской суд Горно-Алтайска приговорил Сергея Михайлова к восьми годам в колонии общего режима. В течение четырех лет после освобождения ему запрещено заниматься журналистской и издательской деятельностью, а также администрированием сайтов.

В материалах следствия указывается, что в апреле 2022 года Сергей Михайлов в интернете и печатном издании «Листка» опубликовал ряд заметок, в которых под видом достоверных содержались ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации на Украины. Правоохранители считают, что им двигали мотивы политической ненависти.

В середине апреля 2023 года Сергея Михайлова задержали в подмосковных Люберцах, где он в то время проживал, а затем конвоировали в Горно-Алтайск. В редакции основанного им еженедельника «Листок» прошли обыски. Журналисту предъявили обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и взяли под стражу. Претензии следствия в свой адрес он отрицает.

Илья Николаев