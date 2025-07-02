Суд Украины заочно приговорил актера Виталия Гогунского к 12 годам тюрьмы

Винницкий городской суд Украины заочно приговорил актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», к 12 годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Виталий Гогунский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Актер Виталий Гогунский

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Суд также приговорил актера к конфискации всего имущества и постановил взыскать с актера в пользу Украины $380 за траты на проведенную экспертизу.

Ранее СБУ обвинила Виталия Гогунского в «пропаганде войны» и сотрудничестве с «государством-агрессором». Его также обвиняют в распространении материалов с призывами к изменению границ Украины. В отношении актера возбудили дело по трем соответствующим статьям УК Украины (ст. 110, ст. 111-1, ст. 436).

Виталий Гогунский родился в Кременчуге Полтавской области Украины. После начала специальной военной операции на Украине публично поддержал российских военнослужащих. Отец актера проживает на Украине.