Трамп: Израиль согласился на условия для прекращения огня в Газе на 60 дней

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США согласовали с представителями Израиля условия для прекращения огня в Газе. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Израиль согласовал необходимые условия для 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катар и Египет, которые очень старались помочь принести мир, представят это окончательное предложение»,— написал господин Трамп.

Президент США также выразил надежду, что «ради блага Ближнего Востока» «Хамас» примет эту сделку, “потому что лучше уже не будет, только хуже”.

Боевые действия в Газе снова начались в октябре 2023 года. В январе этого года страны заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца. 18 марта израильская армия вновь ударила по сектору Газа. В апреле спецпосланник президента США Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. Израиль согласился на такой план, а «Хамас» отверг условия. После этого ЦАХАЛ расширил военную операцию в Палестине.