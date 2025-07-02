Председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински отпустили домой

Председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински, задержанного в Екатеринбурге вечером 1 июля, отпустили домой. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на его сына Мутвалу.

По словам собеседника издания, его отец проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Во вторник Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Ахлимана Гянджиева и Бакира Сафарова, подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям в период с 2001 по 2011 годы, связанных с этнической группировкой. Ранее по схожим обвинениям были арестованы братья Мазахир, Акиф и Аяз Сафаровы.

Подробнее о деле — в материале «Дело азербайджанцев призвали в Москву».