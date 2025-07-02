Можно повторить

Кремль опубликовал указ о порядке работы в России портфельных инвесторов-нерезидентов, желающих вкладываться в российский фондовый рынок. Для таких «новых» денег Банку России поручено разработать порядок функционирования новых спецсчетов типа «Ин», на которые не будут распространяться ограничения, введенные с 2022 года в отношении «старых» вложений нерезидентов. Возможность беспрепятственно заводить и выводить деньги является фактически единственной гарантией для новых инвесторов. Насколько она окажется убедительной после потерь компаний, вкладывавшихся в том числе в реальный сектор РФ и покинувших его с отказом от 95% стоимости бизнеса, пока не ясно. Эксперты, кроме сомнений в стабильности обещаний в условиях непредсказуемости геополитической обстановки, отмечают также наличие риска вторичных санкций в отношении инвесторов, решивших вложиться в российский фондовый рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Владимир Путин подписал указ «О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов», вступивший в силу 1 июля. Он устанавливает условия, при которых инвесторы из недружественных стран смогут осуществлять вложения в российский фондовый рынок и в банковскую систему без учета введенных ранее контрсанкционных мер — в частности, запрета на приобретение без разрешения правкомиссии ценных бумаг, а также блокировки на счетах типа «С» доходов недружественных нерезидентов по ценным бумагам и средств от продажи активов.

Напомним, власти с конца 2024 года обсуждают послабления для новых инвестиций из таких государств — в том числе в рамках выполнения президентского поручения о существенном увеличении капитализации российского фондового рынка. Для осуществления новых инвестиций в РФ нерезидентам будут открываться счета нового типа — «Ин», на которых будут учитываться денежные средства, акции, облигации и паи. Деньги на такие счета должны поступать через иностранные банки и иные финансовые организации. У инвесторов, у которых будут открыты счета типа «Ин», не будет необходимости открывать спецсчета типа «С», и главное — будет возможность вывода средств за рубеж.

Эти гарантии действуют при покупке или продаже российских ценных бумаг при их первичном размещении (IPO) или на биржевых торгах, при размещении средств на вкладах, а также при сделках с деривативами. Ограничение — со счетов «Ин» запрещается снимать наличные. Требования к банкам для реализации указа, а также разъяснения по вопросам его применения предстоит дать ЦБ.

Пока, повторим, речь идет о портфельных инвесторах, то есть о фондах, управляющих компаниях, инвестбанках и просто «спекулянтах», решивших вернуть средства на российский фондовый рынок, на котором до 2022 года они занимали существенную долю. Однако вопрос о привлечении частных инвестиций и в более широком контексте — и в реальный сектор был одним из самых обсуждаемых на недавно завершившемся Петербургском международном экономическом форуме. В отношении иностранцев главные выводы форума свелись к тому, что иностранные деньги России, несомненно, нужны, но для этого они, во-первых, должны снова в РФ поверить, а во-вторых, им следует понять, что теперь они должны не только зарабатывать, но и развивать технологии, растить квалифицированные кадры и включаться в решение внутренних задач страны.

Новый указ будет действовать на сложном фоне — сейчас условия выхода с российского рынка представляют собой требование «добровольно» оставить в РФ 95% цены российских активов (см. “Ъ” от 12 октября) — или оставить рублевый эквивалент цены на спецсчетах типа «С», которые невозможно конвертировать в валюту и вывести за рубеж. Новые портфельные инвесторы, вероятно, задумаются о том, что судьба их вложений может оказаться сопоставимой. Впрочем, премия за риск на российском фондовом рынке (еще и с учетом разницы ставок Банка России и центробанков развитых стран) будет высока — что может подтолкнуть отдельных инвесторов к осторожным и сначала не очень объемным экспериментам.

По мнению старшего юриста АБ КИАП Романа Суслова, «новый указ, несмотря на название, не предлагает каких-то особых способов защиты иностранных инвесторов — скорее он вновь приоткрывает возможность для инвестиций в экономику РФ без соблюдения введенных ранее мер». Юрист антимонопольной и регуляторной практики юрфирмы VEGAS LEX Камилла Истамова полагает, что это «первый шаг на пути к принятию сбалансированных решений, которые бы учитывали интересы и иностранных инвесторов, и государства, целью которого в последнее время было усиление контроля за движением капитала».

Руководитель практики валютного и AML-комплаенса Kept Антон Руднев добавляет, что «точкой входа для недружественных инвесторов становится IPO российских ценных бумаг и размещение средств на депозитах в банках» — доходы от этих операций, как предполагается, будут свободны от ограничений, свойственных счетам типа «С», но многое будет зависеть от того, как соответствующие правила сформулирует ЦБ. Гендиректор юркомпании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш добавляет, что «спектр возможностей для инвестора все равно остается ограниченным — возможны только покупка ценных бумаг при первичном размещении, открытие вклада и сделки с деривативами при запрете на инвестиции с других счетов и на снятие наличных». Старший партнер АБ Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что указ четко ограничивает действие гарантий средствами, «впервые зачисленными из-за рубежа» — прямой перевод заблокированных активов со счетов типа «С» на новые счета «Ин» формально невозможен. Однако, добавляет он, возможны «обходные схемы», которые вряд ли будут массовыми — если нерезидент сначала выведет средства со счета «С» за рубеж (при наличии разрешения правкомиссии), а затем направит их обратно как новую инвестицию, но это потребует согласований и создает валютные риски.

Несмотря на гарантии, отмечает Камилла Истамова, у инвесторов остаются риски, связанные с изменениями законодательства, вторичными санкциями и операционными сложностями. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский также добавляет, что послабление демонстрирует стремление РФ к восстановлению доверия международных инвесторов, но, с другой стороны,— создает параллельную систему регулирования иностранных инвестиций, что может рассматриваться как признание неэффективности существующих контрсанкционных мер в части привлечения капитала. Кроме того, полагает Андрей Гусев, указ не решает главную проблему — страх перед «обратной силой», то есть применением ограничений задним числом к уже вложенным средствам. «Неопределенность возможных изменений в регулировании, в случае дальнейшего обострения международной обстановки, сохраняется»,— соглашается Илья Жарский. По его словам, есть и неопределенность относительно долгосрочной стабильности этих гарантий — «указ президента может быть изменен или отменен в любой момент, что создает определенную правовую уязвимость для инвесторов».

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов, Олег Сапожков, Ксения Дементьева