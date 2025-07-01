Начался прием заявок на покупку билетов на «Интервидение»

С 1 июля начался прием заявок на покупку билетов на международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». Об этом сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.

Желающим посетить мероприятие рекомендуется зарегистрироваться на официальном сайте «Интервидения», заполнив специальную форму. После регистрации на указанный адрес электронной почты придет письмо с подтверждением.

После открытия официальной продажи билетов зарегистрированные пользователи получат уведомление по электронной почте и смогут оперативно приобрести лучшие места. Конкурс пройдет 20 сентября в Москве на площадке Live Арене.

«Интервидение» задумано как аналог «Евровидения», указ о его проведении подписал президент Владимир Путин. Конкурс пройдет 20 сентября на «Live Арене» в Москве. РФ на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).

Подробности — в материале «Ъ» «Песня на низком старте».