Фонд капремонта зафиксировал снижение

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга (НО «ФКР МКД СПб») обнародовал отчет об итогах деятельности в 2024 году. План прошлого года был выполнен на 96,1%, в позапрошлом году показатель был равен 98,4%, собираемость взносов достигла 99,4% против 102,58% в 2023 году. Несмотря на снижение показателей, эксперты оценивают работы по капремонту жилого фонда в городе как стабильные и плановые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошлый год в городе отремонтировали 190 фасадов, 1300 инженерных сетей, количество протечек на коммуникациях сократилось на 23%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За прошлый год в городе отремонтировали 190 фасадов, 1300 инженерных сетей, количество протечек на коммуникациях сократилось на 23%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вчера доклад временно исполняющего обязанности генерального директора фонда — регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Леонида Вишневского выслушали и приняли к сведению (утверждения отчета парламентариями не требуется) члены постоянной комиссии ЗакС Петербурга по городскому хозяйству и созданию комфортной городской. По словам господина Вишневского, в 2024 году было запланировано проведение 5326 строительно-монтажных работ и мероприятий по подготовке проектно-сметной документации. Выполнено 5118 работ, краткосрочный план капремонта исполнен на 96,1%. Собираемость взносов достигла уровня 99,4%, или 19,89 млрд рублей. В прошлом году показатель был равен 19,39 млрд при уровне собираемости в 102,58%.

За прошлый год в городе отремонтировали 190 фасадов, 1300 инженерных сетей, количество протечек на коммуникациях сократилось на 23%. Также выполнено 245 работ на объектах культурного наследия, среди них 40 ремонтов фасадов и 30 ремонтов кровель в рамках городской программы «Невский проспект». Из средств фонда израсходовано 23,7 млрд рублей, в 2023 году — 18,23 млрд.

Как уже сообщал «Ъ-СПб» в начале года, общий объем финансирования работ в 2024 году был равен 37 млрд рублей, из которых 8 млрд было выделено городом на ремонт крыш и фасадов Невского проспекта (см. «Ъ-СПБ» от 27.01.2025). Объем финансирования на этот год равен 31,8 млрд рублей при 2,8 тыс. запланированных работ.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева говорит, что в целом работы по капитальному ремонту жилого фонда в Санкт-Петербурге можно оценить как стабильные и плановые. «Система с 2014 года продолжает работать, несмотря на все внешние и внутренние вызовы. Объемы сохраняются, собираемость высокая, и даже на фоне подорожания строительных материалов и работ удается соблюдать график»,— рассуждает эксперт.

Капремонт — это всегда долгосрочная история, и важно, что она не останавливается, подчеркивает госпожа Косарева. Рост задолженности на фоне почти стопроцентной собираемости может показаться парадоксом, но на деле объясняется просто, добавляет она. «Во-первых, капремонт дорожает — это объективная реальность, связанная с удорожанием стройматериалов, ростом стоимости рабочей силы и усложнением технических решений. Даже при хорошей собираемости могут накапливаться обязательства по ранее запланированным, но подорожавшим работам. Во-вторых, задолженность — это накопленная сумма, и ее рост на 100 млн рублей в годовом выражении при общем сборе в 20 млрд не сильно критичен, укладывается в допустимые рамки»,— дает оценку аналитик.

Александра Тен