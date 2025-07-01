На осенних выборах ожидается «тренировка» вмешательства в думскую кампанию-2026

Запад, украинские спецслужбы и недоброжелатели внутри страны уже готовятся к вмешательству в выборы в Госдуму-2026. Предстоящие осенние кампании в регионах они собираются использовать для «тренировки». Об этом рассказали участники заседания комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам заместителя руководителя Роскомнадзора (РКН) Вадима Субботина, внешние силы уже задействуют площадки иноагентов, чтобы дискредитировать региональные власти и разжигать сепаратистские настроения. Первый замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Сергей Першенков заявил, что перед выборами растет вероятность диверсионных атак украинских спецслужб, которые в прошлом году использовали социальную инженерию, вынуждая избирателей совершать нарушения и портить имущество на избирательных участках. Кроме того, были зафиксированы случаи DDoS-атак на серверы госорганов и недостоверных спам-рассылок о минировании участков.

Впрочем, силовые ведомства, парламент и общественные организации к угрозе вмешательства готовы, заверили участники заседания. Например, в этом году РКН уже заблокировал 15 тыс. вредоносных интернет-ресурсов, отразил 5 тыс. DDoS-атак, составил 117 протоколов о нарушении порядка деятельности иноагентов и оштрафовал их более чем на 6 млн руб. Генпрокуратура, в свою очередь, признала нежелательными 44 организации. МВД будет бороться с дипфейками и изымать незаконную агитацию, а для контроля за выборами 43 тыс. участков оснастят видеокамерами. Наконец, возобновит работу группа по мониторингу попыток вмешательства в российские выборы, рассказал председатель комиссии Андрей Климов. В число ее задач войдет обеспечение законодательной реакции на происки недоброжелателей.

Божена Иванова