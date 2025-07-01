«Ренессанс» выкупил воронежский спиртзавод «Этанол спирт»

Один из крупнейших производителей спирта в России ООО «Ренессанс» стал бенефициаром воронежского спиртзавода ООО «Этанол спирт». Изменения отражены в ЕГРЮЛ. Последние десять лет воронежским предприятием владело местное ООО «Атриум» Евгения Карташова и Анзора Бугова, которое занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спиртзавод «Этанол спирт» в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Спиртзавод «Этанол спирт» в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По собственным данным «Этанол спирта», предприятие в селе Красное Новохоперского района Воронежской области было основано в 1790 году как винокурня. Впоследствии на нем производили яблочный морс и пшеничную водку. С середины XX века завод начал выпускать спирт из отходов сахарного производства. После модернизации в 2018–2023 годах предприятие получило возможность производить спирт не только из свекловичной мелассы, но и из различных видов зерна. Там работают 245 человек.

По данным Rusprofile, ООО «Этанол спирт» было зарегистрировано в Воронежской области в марте 2005 года. Уставный капитал — 120 млн руб. Директор — Валерий Юрченко. По итогам 2024 года компания получила выручку в 1,8 млрд руб. и чистую прибыль в 426 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,5 млрд и 96 млн соответственно. ООО «Ренессанс» было учреждено в Кабардино-Балкарии в 2018 году. Уставный капитал — 10 млн руб. Гендиректор — Максим Текутьев. Бывшему руководителю Алине Чочаевой принадлежат 49% общества, остальная доля у ООО «Оникс», находящегося в управлении у ЗПИФ «Центр проф». До февраля 2023 года владельцем бизнеса был Александр Русаков, который в 2018–2019 годах контролировал ООО «Торговый дом "Русалко"», выпускавшее водку под брендами «Росспиртпром», «Сучки», «Эльбрус». В 2024 году выручка «Ренессанса» составила 4,6 млрд руб., чистая прибыль — 852 млн руб. 2023 год компания закончила с выручкой в 328 млн и чистым убытком в 182 млн.

На российском рынке «Ренессанс» стал известен в 2022 году, выкупив на торгах за 238,4 млн руб. имущество производителя спирта «Риал» Хадиса Абазехова в Кабардино-Балкарии. Сегодня стало известно, что компания приобрела по 25% акций в АО «Евразийская алкогольная группа», которое выпускает алкогольный напиток Santo Stefano, и в «ЕАГ трейд», занимающемся его дистрибуцией. Впоследствии доля покупателя может быть доведена до 50% в обоих обществах. Эксперты оценивают сумму сделки в 3–3,5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова